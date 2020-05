लॉकडाउन में अपने पिता की कार से लड़के ने 308 किमी. की रफ्तार से भरा फर्राटा, पुलिस के भी उड़े होश

नई दिल्ली। लॉकडाउन ( Lockdown ) की वजह से पिछले दो महीनों से ज्यादातर लोग अपने घरों में ही कैद है। इसलिए ज्यादातर शहरों की सड़के बिलकुल खाली पड़ी है। सड़कों पर भीड़ न होने की वजह से दुनियाभर में ओवरस्पीडिंग ( Overspeeding ) के मामले तेजी से बढ़े हैं।

कनाडा ( Canada ) के ओंटारियो ( Ontario ) में पुलिस ने 19 वर्षीय लड़के को अपने पिता की मर्सिडीज-कार को 308 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हुए पकड़ा। ओंटारियो प्रांतीय पुलिस के अधिकारी सार्जेंट केरी श्मिट ने पेरिस्कोप पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, "यह सबसे तेज गति है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना।"

308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a “drive” with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9