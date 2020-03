जनता कर्फ्यू के दौरान गोवा में पुलिस ने बाइक सवार को बुरी तरह पीटा... देखें Video

नई दिल्ली। जनता कर्फ्यू ( Janata Curfew ) से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया ( Social Media ) पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गोवा ( Goa ) में एक पुलिसकर्मी ने कर्फ्यू में मोटरसाइकिल सवार शख्स को बुरी तरह पीट रहा है।

हालांकि जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो पुलिस वाले की जमकर क्लास लगाई गई। वीडियो को एक स्थानीय निवासी द्वारा बनाए गए वीडियो में सादे कपड़ों में एक पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को डंडे से पीटता हुआ दिख रहा है।

The goondagiri of GoaPolice is exposed.This is humanly unacceptable. It is #JanataCurfew @goacm ⁦@DrPramodPSawant⁩ must explain & act. I have reported it to @spsouthgoa & IGP. Police without uniform & mask.Collapse of Administration in Goa @INCGoa strongly condemns this act pic.twitter.com/Ms72J68o6H