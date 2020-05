वायरल होने के लिए शेर के साथ बना रहा था वीडियो, खुद ही हो गया शिकार! देखें पूरा वीडियो

नई दिल्ली। आज कल हर कोई वायरल होना चाहता है। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाल ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स शेर के साथ tiktok Video बनाता नजर आ रहा था। शख्स अपनी जान को जोखिम में डालकर शेर के साथ सेल्फी (Man Taking Selfie With Lion) ले रहा था। लेकिन इसके लिए उसे जेल कि हवा भी खानी पड़ गई।

'गोरे-गोरे मुखड़े' गाने पर दादी ने किया धमाकेदार डांस, वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर साझा किया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स के सामने दो शेर बैठे होते हैं। इसके बाद वे मोबाइल लेकर उनके पास जाता है और वीडियो बनाने लगता है। उनके साथ सेल्फी लेने लगता है।

For example this person on #TikTok. Taking selfie with lion. Later arrested. pic.twitter.com/4dBM2GgtgI