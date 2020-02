प्यासा तड़प रहा था कुत्ता, बुजुर्ग शख्स ने हथेलियों में भरकर पिलाया पानी...देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। कुत्ता को इंसान का वफादार साथी समझा जाता है यहीं वजह है कि हमने दुनियाभर में कई ऐसे किस्से सुने होंगे जब कुत्ते ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मालिक की जान बचाई होगी। दरअसल इंसान और जानवर भले ही अलग किस्म के प्राणी हो मगर इसके बावजूद कुछ हद तक दोनों की फितरत एक जैसी ही होती है।

जानवरों ( Animals ) बोल नहीं सकते, लेकिन अगर सामने वाला इंसान उन्हें समझना चाहे तो उसके लिए उनके हावभाव की काफी हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो जावरों की भावभंगिमाओं को समझ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। ऐसे ही एक वीडियो ( Video ) इन दिनों सोशल मीडिया ( Social Media ) में तेजी से वायरल ( Viral ) हो रहा है।

दरअसल इस वीडियो में एक बुजुर्ग कुत्ते ( Dog ) को पानी ( Water ) पिलाता नजर आ रहा है। बुजुर्ग (Old man) प्यासे कुत्ते की हरकत समझ गया, और उसके बाद अपने हथेलियों में पानी भरकर कुत्ते को पिलाने लगा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सुसांता ( Sushanta Nanda ) नंदा ने शेयर किया है।

You have not lived ur day, until you have done something for someone who can never repay you🙏🏼

Be compassionate in what you today. pic.twitter.com/SK7zXjCxnc