फेक अलर्ट: क्या पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीरा बेन ने किया गरबा? वीडियो की सच्चाई आई सामने

नई दिल्ली: वैसे तो आपने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो बड़े ही चर्चित चेहरे हैं। लेकिन बात जब पीएम नरेंद्र मोदी या उनके परिवार से जुड़ी हो, तो फिर उसका चर्चा में आना स्वाभाविक है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की मां हीरा बेन को लेकर एक दावा किया जा रहा है।

क्या है दावे में

फेसबुक पर 'सुषमा स्वराज जि राष्ट्रपति हो' नाम के पेज से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग महिला घर में मंदिर के सामने गुजराती गाने पर गरबा करती हुई दिख रही है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये बुजुर्ग महिला पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीरा बेन है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है 'पीएम नरेंद्र मोदी की मां Hiraa ban' इसके बाद इसी दावे के साथ लोगों ने इस वीडियो को आगे भी शेयर किया।

Spirit of Deepavali at tender age of 97. She's mother of @narendramodi (Hiraben Modi -1920) celebrating Diwali at her own home👇🏼@SadhguruJV pic.twitter.com/HBXAzNXomC