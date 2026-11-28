अधिवेशन में आने वाले गणमान्यों को शहर की बदहाल तस्वीर दिखाई नहीं दे, इसके लिए प्रमुख मार्गों को रातोंरात संवारा जाता है। पुराने पीबी रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी सर्विस सडक़ें, अशोक सर्कल से गांधी नगर ब्रिज, चन्नम्मा सर्कल और कांग्रेस रोड से विश्वेश्वरय्या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीटीयू) तक के मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरी ओर, शहर की अंदरूनी सडक़ें गड्ढों और धूल से बेहाल हैं।