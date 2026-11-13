हुब्बल्ली में सजेगा बॉडीबिल्डिंग का मंच, 6 और 7 फरवरी को नेहरू स्टेडियम में मिस्टर एंड मिस कर्नाटक चैंपियनशिप

आयोजकों के अनुसार, प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बॉडीबिल्डिंग को प्रोत्साहित करना है। इससे हुब्बल्ली-धारवाड़ सहित कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। फिटनेस ट्रेनर और जिम संचालकों को भी इस आयोजन से प्रोत्साहन मिलेगा। आयोजन के माध्यम से अनुशासन, शक्ति, चरित्र, सामुदायिक एकता और स्वस्थ समाज का संदेश दिया जाएगा। डेल्टा विशिष्टा, शिवांश कुर्डेकर सहित अन्य पदाधिकारी प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटे हैं। आयोजन नेहरू स्टेडियम, गोकुल रोड, हुब्बल्ली में होगा।