हुब्बल्ली में प्रवासी राजस्थानियों ने परंपरा और उल्लास के साथ मनाई दीपावली, घरों से प्रतिष्ठानों तक हुई लक्ष्मी पूजा

हुब्बल्ली में रहने वाले राजस्थान मूल के प्रवासी परिवारों ने भी दीपावली का त्योहार पारंपरिक रीति-रिवाजों और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर घरों से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक रोशनी और सजावट की विशेष छटा देखने को मिली। प्रवासी परिवारों ने शुभ मुहूर्त में सपरिवार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन कर सुख-समृद्धि, खुशहाली और व्यापार में उन्नति की कामना की। दीपावली को लेकर सुबह से ही घरों और प्रतिष्ठानों में तैयारियां शुरू हो गई थीं। लोगों ने घरों और दुकानों की साफ-सफाई कर उन्हें आकर्षक विद्युत रोशनी, फूलों और रंगोली से सजाया। दरवाजों पर आम्रपत्रों और फूलों की बंदनवार लगाई गई। शाम होते ही रोशनी से सजे घर और प्रतिष्ठान दीपोत्सव की खुशियां बिखेरते नजर आए। परिवार के सदस्य नए वस्त्र पहनकर पूजा में शामिल हुए। किसी ने सुबह तो किसी ने शाम को शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से लक्ष्मी पूजन किया।