डीडवाना की माटी से कर्नाटक की अदालतों तक, 1000 से अधिक मामलों में पैरवी कर गौरीशंकर मोट ने बनाई पहचान

राजस्थान की माटी से निकले और कर्नाटक की धरती पर अपनी पहचान बनाने वाले लोगों की कहानियां कारोबार तक ही सीमित नहीं हैं। कुछ लोगों ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से ऐसे पेशों में भी मुकाम बनाया है, जहां प्रवासी राजस्थानियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। हुब्बल्ली में पिछले दो दशक से अधिक समय से वकालत कर रहे अधिवक्ता गौरीशंकर मोट ऐसी ही शख्सियत हैं। मूल रूप से राजस्थान के डीडवाना के रहने वाले गौरीशंकर ने कानून की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब तक वे हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में एक हजार से अधिक मामलों में पैरवी कर चुके हैं। गौरीशंकर वर्ष 1993 में परिवार के साथ हुब्बल्ली आए थे। पिता हरिशचन्द्र मोट यहां नौकरी करते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई सातवीं कक्षा तक डीडवाना में हुई। इसके बाद हुब्बल्ली के रोटरी स्कूल से आठवीं से दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 2000 में बीकॉम पूरा किया। वर्ष 2003 में एलएलबी की डिग्री हासिल की।