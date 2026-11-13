राजस्थानी वेशभूषा में सजेगा राजपूत समाज, 15 नवंबर को दीपावली स्नेह मिलन

समारोह के तहत सुबह 9.30 बजे बाबा रामदेव की आरती और दोपहर 12 बजे से प्रसादी का आयोजन होगा। इस अवसर पर समाजबंधु एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देंगे और आपसी मेल-मिलाप के साथ त्योहार की खुशियां साझा करेंगे। समाज के सचिव रिड़मलसिंह सोलंकी सिवाना ने बताया कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस स्नेह मिलन का उद्देश्य समाज में प्रेम, भाईचारे और एकजुटता को बढ़ावा देना है। समारोह के माध्यम से राजस्थानी संस्कृति एवं परंपराओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।