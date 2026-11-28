योजना का मूल उद्देश्य है कि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो स्कूल उनके पास पहुंचे। इसके लिए उपयोग में नहीं आ रही सरकारी बसों का नवीनीकरण कर उन्हें आधुनिक चलित कक्षाओं में बदला जाएगा। इनमें एलईडी स्क्रीन, टेलीविजन, वाई-फाई, ब्लैकबोर्ड और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक बस में दो प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। बच्चों को नि:शुल्क गणवेश (यूनिफार्म), जूते और पाठ्यपुस्तकें भी दी जाएंगी।