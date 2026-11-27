सभा में धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के साथ समाज के सर्वांगीण विकास पर विचार-विमर्श हुआ। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के उत्थान, जरूरतमंदों को सहयोग, सामूहिक विवाह आयोजन तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।