हुब्बल्ली। रेलवे की तत्काल टिकट व्यवस्था में आम यात्री दोहरी परेशानी झेल रहे हैं। एक ओर टिकट पाने के लिए आरक्षण केंद्रों पर घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर टिकटों की कथित कालाबाजारी और एजेंटों की मनमानी वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। यात्रियों का आरोप है कि निर्धारित किराए पर तत्काल टिकट मिलना मुश्किल हो गया है और एजेंटों के जरिए टिकट हासिल करने के लिए 1,000 से 2,000 रुपए तक अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस आरक्षण केंद्र पर रोजाना भारी भीड़ उमड़ती है, वहां सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों की नियमित तैनाती तक नहीं है।