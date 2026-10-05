भजनों से गूंजा हनुमान मंदिर, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल

सत्संग में गोकुल रोड के साथ ही आसपास के विभिन्न इलाकों से भी भक्तगण पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भजन मंडली की प्रस्तुतियों का आनंद लिया और भगवान हनुमान के जयकारों के साथ भक्ति में लीन नजर आए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सत्संग में भाग लिया। भजनों की मधुर प्रस्तुतियों के दौरान श्रद्धालु देर तक भक्ति रस में डूबे रहे। कई भक्तों ने भजनों के साथ तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। भजनों के बीच लगते जयकारों से मंदिर परिसर का माहौल और अधिक भक्तिमय हो गया।