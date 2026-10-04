62 कैमरों वाले जैन मंदिर में बड़ी चोरी, चांदी की प्रतिमाएं-मुकुट और साढ़े तीन लाख नकद ले गए चोर, डेढ़ साल में दूसरी वारदात

मंदिर में ऊपर भगवान आदिनाथ का मंदिर है, जबकि नीचे दादा गुरुदेव जिनकुशल गुरुदेव का मंदिर बना हुआ है। चोरों ने आदिनाथ भगवान, दादा गुरुदेव जिनकुशल गुरुदेव, भैरूजी और पद्मावती की प्रतिमाओं के पास रखी चार दानपेटियां तोड़कर नकदी निकाल ली। चोरी गए सामान में 24 तीर्थंकरों की चांदी से बनी छोटी प्रतिमा भी शामिल है। इसमें करीब एक किलो चांदी लगी होने की जानकारी है। अन्य चांदी की प्रतिमाओं और सामग्री को मिलाकर करीब सवा दो किलो चांदी चोरी हुई है। तीन चांदी के मुकुट, चांदी के थाल, कटोरियां और चांदी का नारियल भी चोर ले गए।