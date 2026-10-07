हुब्बल्ली में नरसिंह वीरधाम लूणावास के वागाराम चौधरी भोपाजी का स्वागत, राजेश्वर भवन में सत्संग-भजन में उमड़े श्रद्धालु

आयोजकों ने बताया कि 52 नरसिंह वीरधाम लूणावास राजस्थान के जालोर जिले का प्रमुख धार्मिक आस्था केंद्र है। यहां 52 वीर नरसिंह एवं मोमाजी महाराज की आराधना की जाती है। लूणावास सहित आसपास के क्षेत्रों और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु धाम पहुंचते हैं। धाम की धार्मिक परंपराओं से प्रवासी राजस्थानी समाज भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हुब्बल्ली में बसे राजस्थान मूल के परिवारों के लिए वागाराम चौधरी भोपाजी का आगमन धार्मिक आस्था के साथ अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर भी बना। श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया और परिवार व समाज की सुख-समृद्धि की कामना के साथ आशीर्वाद लिया।