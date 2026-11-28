हुब्बल्ली। रेल मंत्रालय ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। वे प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम की समिति के सदस्य भी हैं।सिंघी समिति के सदस्य के रूप में यात्री सुविधाओं, नई रेल सेवाओं और उत्तर कर्नाटक की रेल कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। बेंगलूरु से जोधपुर, अजमेर, गांधीधाम, बाड़मेर, बीकानेर और वाराणसी के लिए रेल सेवाओं की मांग को लेकर उन्होंने रेलवे प्रशासन और रेल मंत्रालय के समक्ष पैरवी की है।