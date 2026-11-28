अलग-अलग रंगों की बिल्लियां पूरे घर में बेखौफ घूमती हैं। दीवारों पर देवी-देवताओं और राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों के बीच इन बिल्लियों को भी जगह मिली है। परिवार उन्हें रानी, चिन्नी, गुंडा, बिळी, पिंकी, अप्पी और पापु जैसे नामों से बुलाता है। नाम सुनते ही वे दौड़ी चली आती हैं। रात में कभी पैरों के पास तो कभी तकिए या सीने पर आकर सो जाती हैं। घर के शौचालय का इस्तेमाल करना भी उनकी खास आदत है।