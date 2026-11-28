राजीव गांधी नगर स्थित उनके घर में चार साल पहले शुरू हुआ बिल्लियों को पालने का सिलसिला अब 25 तक पहुंच गया है। इनकी चहल-पहल के बिना परिवार का घर अधूरा लगता है।
अलग-अलग रंगों की बिल्लियां पूरे घर में बेखौफ घूमती हैं। दीवारों पर देवी-देवताओं और राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों के बीच इन बिल्लियों को भी जगह मिली है। परिवार उन्हें रानी, चिन्नी, गुंडा, बिळी, पिंकी, अप्पी और पापु जैसे नामों से बुलाता है। नाम सुनते ही वे दौड़ी चली आती हैं। रात में कभी पैरों के पास तो कभी तकिए या सीने पर आकर सो जाती हैं। घर के शौचालय का इस्तेमाल करना भी उनकी खास आदत है।
परिवार रोज उन्हें दूध और चावल खिलाता है। किसी बिल्ली के लापता होने पर घर के सदस्यों का मन बेचैन हो जाता है। वे ठीक से खाना तक नहीं खा पाते। खोई हुई बिल्ली की तस्वीर देखकर आज भी उसे याद करते हैं। राघवेंद्र की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी पेनम्मा पूरे स्नेह से उनकी देखभाल करती हैं।
माकपा के राज्यस्तरीय नेता राघवेंद्र बताते हैं कि चार साल से 25 से अधिक बिल्लियां उनके घर में रह रही हैं। इतनी बिल्लियों के बावजूद घर साफ-सुथरा रहता है। वे आपस में झगड़ती नहीं, कभी-कभार रूठ जरूर जाती हैं।
इस परिवार के लिए बिल्लियां केवल पालतू जानवर नहीं, बल्कि सुख-दुख की साथी हैं। उनकी मौजूदगी घर में रौनक भरती है और उनका बिछुडऩा परिवार को भीतर तक उदास कर देता है।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक