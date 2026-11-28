बल्लारी। पिछले कुछ वर्षों से उचित दाम नहीं मिलने के कारण परेशान मिर्च उत्पादक किसानों को इस बार बाजार से राहत मिली है। लाल मिर्च की विभिन्न किस्मों के भाव में तेजी आने से किसानों के चेहरे पर उम्मीद दिखाई देने लगी है। ब्याडगी डब्बी किस्म 60 से 70 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। ब्याडगी मिर्च के भाव 40 से 50 हजार रुपए और सिजेंटा 5531 किस्म के भाव 20 से 30 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं।