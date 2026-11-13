Rahul Gandhi Phone Tapping: राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले दावे पर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, बोले- सोच-समझकर ही कही होगी बात

BJP Congress Politics:कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने उनका समर्थन किया है। खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी कोई भी बात बिना सोचे-समझे नहीं कहते। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री पर फोन टैप करवाने का आरोप लगाया है तो इसके पीछे जरूर कोई जानकारी होगी। उन्होंने इस मामले को लोकतंत्र और विपक्ष के नेता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया।