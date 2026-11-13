13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हैदराबाद तेलंगाना

Rahul Gandhi Phone Tapping: राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले दावे पर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, बोले- सोच-समझकर ही कही होगी बात

Salman Khurshid Latest Statement: राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोच-समझकर और जानकारी के आधार पर ही ऐसी बात कहते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Imran Sheikh

Updated: 13 Nov 2026, 4:04 PM IST

Rahul Gandhi Phone Tapping

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग दावे का समर्थन किया। (फाइल फोटो-IANS)

BJP Congress Politics:कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने उनका समर्थन किया है। खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी कोई भी बात बिना सोचे-समझे नहीं कहते। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री पर फोन टैप करवाने का आरोप लगाया है तो इसके पीछे जरूर कोई जानकारी होगी। उन्होंने इस मामले को लोकतंत्र और विपक्ष के नेता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया।

हैदराबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान सलमान खुर्शीद से राहुल गांधी के उस बयान पर सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करवा रहे हैं। इस पर खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी अगर कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से काफी सोच-विचार और जानकारी के बाद ही कह रहे होंगे।

‘PM मेरा फोन ट्रैप करा रहे हैं’, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर लगाया गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi news

उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा और विपक्ष के नेता होने के बावजूद राहुल गांधी के फोन के साथ ऐसी गतिविधि किए जाने का आरोप सामने आया है। खुर्शीद ने इस पर अपनी चिंता जताई।

विपक्ष के नेता से जुड़ा मामला

सलमान खुर्शीद ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। नेता प्रतिपक्ष देश के जरूरी मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते हैं और जनता की आवाज उठाते हैं। ऐसे में उनके फोन की निगरानी किए जाने का आरोप गंभीर सवाल खड़े करता है।

खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी के दावे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले पर खेद जताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी स्थिति चिंता की बात है।

फोन टैपिंग को लेकर फिर गरमाई राजनीति

राहुल गांधी के इस आरोप के बाद फोन टैपिंग का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है। सलमान खुर्शीद के बयान से साफ है कि कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से उठा रही है। पार्टी के नेता इसे विपक्ष की आवाज और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं।

प्रधानमंत्री इस समय डरे हुए हैं

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस समय डरे हुए हैं और देश राहुल गांधी की बात सुन रहा है। मसूद ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि वह जो भी बोलते हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं।

मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान मसूद से राहुल गांधी के उस आरोप को लेकर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करवा रहे हैं। इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

'देश राहुल गांधी को सुन रहा है'

इमरान मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री इस वक्त डरे हुए हैं और देश में राहुल गांधी की बात सुनी जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि वह जो भी मुद्दा उठाते हैं, उसके पीछे तथ्य होते हैं। मसूद के इस बयान को राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोप पर कांग्रेस के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।

राहुल गांधी के आरोप और उस पर खुर्शीद और इमरान मसूद की प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रह सकता है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.