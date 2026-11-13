Rahul Gandhi Phone Tapping: राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले दावे पर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, बोले- सोच-समझकर ही कही होगी बात

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग दावे का समर्थन किया। (फाइल फोटो-IANS)
BJP Congress Politics:कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने उनका समर्थन किया है। खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी कोई भी बात बिना सोचे-समझे नहीं कहते। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री पर फोन टैप करवाने का आरोप लगाया है तो इसके पीछे जरूर कोई जानकारी होगी। उन्होंने इस मामले को लोकतंत्र और विपक्ष के नेता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया।
हैदराबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान सलमान खुर्शीद से राहुल गांधी के उस बयान पर सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करवा रहे हैं। इस पर खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी अगर कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से काफी सोच-विचार और जानकारी के बाद ही कह रहे होंगे।
उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा और विपक्ष के नेता होने के बावजूद राहुल गांधी के फोन के साथ ऐसी गतिविधि किए जाने का आरोप सामने आया है। खुर्शीद ने इस पर अपनी चिंता जताई।
सलमान खुर्शीद ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। नेता प्रतिपक्ष देश के जरूरी मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते हैं और जनता की आवाज उठाते हैं। ऐसे में उनके फोन की निगरानी किए जाने का आरोप गंभीर सवाल खड़े करता है।
खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी के दावे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले पर खेद जताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी स्थिति चिंता की बात है।
राहुल गांधी के इस आरोप के बाद फोन टैपिंग का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है। सलमान खुर्शीद के बयान से साफ है कि कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से उठा रही है। पार्टी के नेता इसे विपक्ष की आवाज और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस समय डरे हुए हैं और देश राहुल गांधी की बात सुन रहा है। मसूद ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि वह जो भी बोलते हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं।
मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान मसूद से राहुल गांधी के उस आरोप को लेकर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करवा रहे हैं। इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
इमरान मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री इस वक्त डरे हुए हैं और देश में राहुल गांधी की बात सुनी जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि वह जो भी मुद्दा उठाते हैं, उसके पीछे तथ्य होते हैं। मसूद के इस बयान को राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोप पर कांग्रेस के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।
राहुल गांधी के आरोप और उस पर खुर्शीद और इमरान मसूद की प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रह सकता है।
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