आसाराम ने गिरफ़्तारी से बचने 2 लाख लोगों को बुला लिया था, अनुयायियों से भर गया था इंदौर

Asaram : दुष्कर्म का आरोपी आसाराम पैरोल पर रिहा हो चुका है। राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश पर उसे छोड़ा गया। जेल से बाहर आने के बाद आसाराम एक अस्पताल में गया और अपनी जांच कराई। इसके बाद जोधपुर के आश्रम में चला गया। पैरोल विवाद के बाद आसाराम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उसे जोधपुर की अदालत ने उम्रकैद दी थी। इस मामले में आसाराम को इंदौर से अरेस्ट कर जोधपुर ले जाया गया था। हालांकि उसने गिरफ़्तारी से बचने का हर पैंतरा आजमाया। यहां तक कि पुलिस पर दबाव डालने के लिए इंदौर के आश्रम पर 2 लाख अनुयायियों को आने का आव्हान किया। खंडवा रोड पर आसाराम के हजारों समर्थकों ने खूब हो हल्ला मचाया भी था पर पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली।