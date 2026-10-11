इंदौर में खिलाड़ियों को होटल पहुंचाया, फिर कार में एक साथ खास जगह पहुंचे श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर

Indore T 20 : इंदौर में आज भारत वेस्टइंडीज के बीच टी 20 मैच हो रहा है। इस दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस ने पार्किंग प्लान और रूट मैप जारी किया है। एमपीसीए की ओर से निर्धारित व्यवस्था के तहत पार्किंग पासधारी वाहनों के लिए अलग-अलग स्थल तय किए हैं। टिकट वाले दर्शकों के वाहनों की पार्किंग पंचम की फैल, एसजीएसआइटीएस मैदान और बाल विनय मंदिर स्कूल मैदान में रहेगी। स्टेडियम के पास पार्किंग की जगह सीमित होने से पुलिस ने दर्शकों से लोक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। इससे पहले जब भारतीय टीम एयरपोर्ट आई तो कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की जुगलबंदी दिखी। अन्य खिलाड़ियों को होटल के लिए रवाना कर ये दोनों कार में एक साथ पिच का जायजा लेने स्टेडियम पहुंचे थे। इंडियन प्लेयर्स आज प्रेक्टिस करेंगे।