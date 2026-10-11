एक हाथ में मोबाइल, दूसरे से ट्रॉली बैग धकेलते रहे वैभव सूर्यवंशी, इंदौर पुलिस ने की खास अपील

Indore T 20 : इंदौर में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसके लिए शहर में रविवार को सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले में आज शाम को होलकर स्टेडियम पर रोमांच का नया अध्याय लिखे जाने की उम्मीद है। मुकाबले से एक दिन पहले शनिवार दोपहर दोनों टीमें विशेष चार्टर प्लेन से इंदौर पहुंचीं। एयरपोर्ट पर खिलाडिय़ों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ जुटी रही। वैभव सूर्यवंशी ने एक हाथ में मोबाइल रखा था जबकि दूसरे हाथ से वे ट्रॉली बैग धकेलते रहे। इस बीच इंदौर पुलिस ने दर्शकों से असुविधा से बचने के लिए लोक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है।