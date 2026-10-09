कसाब को सजा दिलाने वाले Ujjwal Nikam आएंगे इंदौर, फिल्म ‘Prahaar’ की रिलीज से एक दिन पहले बड़ा कार्यक्रम

Ujjwal Nikam Indore visit: 26/11 मुंबई आतंकी हमले सहित देश के कई चर्चित मामलों में प्रभावी पैरवी कर न्याय की लड़ाई को नई दिशा देने वाले पद्मश्री एवं राज्यसभा सदस्य उज्ज्वल निकम मध्य प्रदेश के इंदौर आने वाले है। अपने जीवन और उनके द्वारा लड़े गए सबसे बड़े और चर्चित कानूनी मामलों पर आधारित फिल्म 'प्रहार' (Prahaar) से रिलीज से एक दिन पहले वह इंदौर आने वाले है। उज्जवल यहां अपने जीवन, संघर्ष और न्याय की यात्रा से जुड़े अनुभव साझा करेंगे।