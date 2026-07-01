उफनते रपटे पर कार निकालना पड़ा भारी, तेज बहाव में बही कार, महू में बारिश से उफान पर नदी-नाले

Indore Car swept away in river: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के डॉ. आंबेडकर नगर (महू) क्षेत्र में बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर आ गए। कई रपटों और पुलियाओं पर तेज बहाव के बीच पानी बहने लगा। इसी दौरान महू के अंबाचंदन गांव में एक कार चालक की लापरवाही भी सामने आई। यहां कार चालक ने लापरवाही दिखाते हुए जलमग्न रपटे को पार करने की कोशिश की, लेकिन यह लापरवाही उस पर भारी पड़ गई। पानी के तेज बहाव में आते ही ड्राइवर संतुलन खो बैठा और कार नदी में बह गई। राहत की बात यह रही कि कार में केवल चालक सवार था, जिसे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से मशक्कत के बाद कार को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया।