Indore news: गैस सिलेंडर की सब्सिडी बचानी है तो करा लें e-KYC, 23 अगस्त है आखिरी तारीख

Indore news: घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उन उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, जिन्होंने अभी तक अपने कनेक्शन की बायोमेट्रिक ई- केवाईसी नहीं कराई है। 17 अगस्त की तय अंतिम तारीख निकलने के बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने उपभोक्ताओं को एक और मौका दिया है। अब 23 अगस्त तक ई-केवाईसी कराई जा सकती है। इसके बाद प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक दर पर खरीदना पड़ सकता है।