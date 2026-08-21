21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

यूपी के इंजीनियर को इंदौर खींच लाई मौत, घर में रोती रही पत्नी और बच्चे

death brings engineer from up to indore : बाइक की टक्कर से घायल इंजीनियर ने दम तोड़ा, अस्पताल में चल रहा था इलाज, एक माह पूर्व ही आए थे इंदौर
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Aug 21, 2026

शैलेष कुशवाह

शैलेष कुशवाह - image patrika.com

indore : इंदौर में बाइक की टक्कर से घायल इंजीनियर की आखिरकार उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शैलेष कुशवाह की एक्सीडेंट में मौत हुई है। वे उत्तरप्रदेश के निवासी थे। 50 वर्षीय शैलेष कुशवाह पेशे से इंजीनियर थे। 17 अगस्त को उन्हें किसी बाइक ने टक्कर मार दी थी। शैलेष का उपचार हॉस्पिटल में चल रहा था। दो दिनों के इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला है कि इंजीनियर शैलेष एक माह पूर्व ही यूपी से इंदौर आए थे। उनकी मौत से परिवार में मातम है। पत्नी और बच्चे बिलख रहे हैं। इधर मामले में शुक्रवार को अहम खुलासा होने की उम्मीद है। जांच में जुटे पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि आरोपी वाहन चालक को आज पकड़ लिया जाएगा।

इलाज के दौरान दम तोड़ दिया

इंदौर में सड़क हादसे में घायल मैकेनिकल इंजीनियर की गुरुवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। उन्हें दो दिन पहले घर से काम के लिए निकलते समय बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में लोग उन्हें एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

काम के सिलसिले में वे करीब एक महीने पहले ही इंदौर आए

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक शैलेष कुशवाह मूल रूप से यूपी के थे। काम के सिलसिले में वे करीब एक महीने पहले ही इंदौर आए थे। उनके भाई धर्मेंद्र ने बताया कि शैलेष यहां डब्ल्यूआरके कंपनी में काम कर रहे थे। इससे पहले वे वडोदरा में काम करते थे। इंदौर की कंपनी में नौकरी लगते ही शैलेष कुशवाह यहां आ गए थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद उन्हें एंबुलेंस से एमवाय अस्पताल लाया गया था लेकिन बचाया नहीं जा सका।

परिवार में पत्नी के साथ ही एक बेटा और एक बेटी भी

शैलेष कुशवाह के परिवार में पत्नी के साथ ही एक बेटा और एक बेटी भी है। मौत की सूचना मिलते ही परिजन रोने बिलखने लगे। अस्पताल में परिजनों की उपस्थिति में ही शैलेष कुशवाह के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए यूपी के लिए रवाना हो गए।

आरोपी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, आज हर हाल में गिरफ्तारी की कोशिश

यूपी के इंजीनियर शैलेष की इंदौर में हुई दर्दनाक मौत से जहां परिजन दुखी हैं वहीं लोगों में हादसे को लेकर नाराजगी है। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उसपर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है हालांकि फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे आज हर हाल में पकड़ लेने का दावा किया है।

twisha case : रात 10 बजे अचानक आक्रामक और हिंसक हो गया समर्थ, सुबह ही भाग निकलना चाहती थी ट्विशा

ये भी पढ़ें
facts revealed in charge sheet of the twisha sharma case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2026 10:41 am

Published on:

21 Aug 2026 10:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / यूपी के इंजीनियर को इंदौर खींच लाई मौत, घर में रोती रही पत्नी और बच्चे

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indore News: सगाई के डेढ़ साल बाद मंगेतर ने शादी से किया इंकार, मानसिक तनाव में युवती ने दी जान

indore mayia death
इंदौर

Indore news: किराएदार की अपील खारिज, मकान मालिक को सफाई देने की जरूरत नहीं: हाइकोर्ट

High court news: किराएदार की अपील खारिज (Photo Source - Patrika)
इंदौर

Indore-Dahod Rail Line : नीचे दौड़ेगी ट्रेन, ऊपर लहलहाएगा सिटी फॉरेस्ट

Indore-Dahod Rail Line
इंदौर

Indore News: लिफ्ट देने के बहाने दो नाबालिग छात्राओं को जंगल ले गया, छोड़कर भागा

Simrol Minor Girls Case
इंदौर

Indore news: ‘मम्मी-दीदी’ के बगैर सूनी हो गई जिंदगी, 8 साल का बेटा देगा पापा के खिलाफ गवाही

Family ruined by domestic strife
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.