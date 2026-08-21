यूपी के इंजीनियर को इंदौर खींच लाई मौत, घर में रोती रही पत्नी और बच्चे

indore : इंदौर में बाइक की टक्कर से घायल इंजीनियर की आखिरकार उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शैलेष कुशवाह की एक्सीडेंट में मौत हुई है। वे उत्तरप्रदेश के निवासी थे। 50 वर्षीय शैलेष कुशवाह पेशे से इंजीनियर थे। 17 अगस्त को उन्हें किसी बाइक ने टक्कर मार दी थी। शैलेष का उपचार हॉस्पिटल में चल रहा था। दो दिनों के इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला है कि इंजीनियर शैलेष एक माह पूर्व ही यूपी से इंदौर आए थे। उनकी मौत से परिवार में मातम है। पत्नी और बच्चे बिलख रहे हैं। इधर मामले में शुक्रवार को अहम खुलासा होने की उम्मीद है। जांच में जुटे पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि आरोपी वाहन चालक को आज पकड़ लिया जाएगा।