Indore News: दो दिन तक घर नहीं जाएंगे कांग्रेसी, जाने वालों पर होगी कार्रवाई

अध्यक्ष चौकसे और जिलाध्यक्ष वानखेड़े ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले पदाधिकारियो को दो दिन तक घर छोड़कर शिविर स्थल पर ही रहना होगा। जो शिविर से घर जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, राष्ट्रीय सचिव उषा नायडू सहित सभी वरिष्ठ नेता भाग लेगे। शिविर के आज पहले दिन सुबह 9.30 से 10.30 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया गया। सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय गीत व महापुरुषों के चित्रो पर माल्यार्पण हुआ। इसके बाद संगठन मजबूती का सत्र शुरू हुआ जो कि दोपहर 1.30 बजे तक चलेगा। फिर 2.30 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा। उसके बाद दूसरा सत्र 2.30 बजे से शाम को 7.30 बजे तक चलेगा। फिर 7.30 से 8.30 बजे तक रात्रि भोजन होगा। इसके बाद रात 8.30 से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगे।