गुना जिला कार्यसमिति में सिंधिया समर्थकों का दबदबा, एक ही घर से दो चेहरे,निष्कासित नेता को भी मिली जगह

सूपी में संगठन ने गुटीय व दक्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया है। कार्यसमिति में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य चांयौडा विधायक प्रियंका मीणा और जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ को प्राथमिकता दी गई है। दिग्गजों में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव, राजेंद्र सिंह सलूजा, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिसिंह यादव तथा वरिष्ठ नेता राधेश्याम पारीक व गजेंद्र सिकरवार को शामिल किया गया है। कार्यसमिति में हीरेंद्र सिंह बंटी बना, मनोज चुबे, आलोक विजयवर्गीय, दिनेश शिवहरे, अमित सोगानी, कल सिंह पटेलिया अशोक शर्मा, वंदना माडेर, सुनील मालवीय, ओमप्रकाश नरवरिया, मातादीन धनवरिया, निक्की सोहेल गिरधारीलाल सेन, अनिल जैन कैंची, तरुण सूद अनिल भार्गव, कीर्ति सरवैया, सुरेश रघुवंशी अनिरुद्ध मीना मैसुआ, गोविंद गुर्जर, सुनील अग्रवाल शुभम, शांति जोगी, रक्षा पवन साहू, राधेश्याम कुशवाह, प्रकाश भार्गव महेंद्र सिंह रघुवंशी (आरोन), मेहरबान सिंह वांगी पहलवान सिंह कुशवाह, अल्का बिंदल, गोवर्धन मीना राजकुमारी सहरिया, जमनाबाई सहरिया, भगवान लोया, प्रद्युमन मीना, सौभाग्यमय पालीवाल, नंदकिशोर सैनी, ओमवती लोगरिया, पवन जैन, संध्या लोधी मुनेश जैन, सारिका लुंबा, संगीता आर्य जारवा साहू (नपाध्यक्ष कुंभराज), सुनीता नाटानी (नपाध्यक्ष यांचौड़ा), सविता गुप्ता (नपाध्यक्ष गुना), राजेश राजपूत ममता जाट, रेणुबाला निगम, रेखा सोनी, द्रोपति अहिरवार, छाया बाल्के, आनंद गुपचुप, रशीद खान, दिनेश पुरी शिवदयाल पाल, सतीश अरोरा, हरिसिंह यादव (बमोरी) रश्मि सुखद, अमित शर्मा पगारा और शैलेंद्र सिंह रघुवंशी को जगह दी है।