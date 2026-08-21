इंदौर में भाजपा OBC मोर्चा के महामंत्री पद की घोषणा रोकी, दो नेताओं के बीच चल रही खींचतान

गुरूवार को मोर्चा की सूची लगभग तय हो गई थी, लेकिन विधायक वर्मा को भनक लग गई कि रवि की नियुक्ति हो रही है जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति ले ली। बात नगर भाजपा के प्रभारी राजेश सिंह सोलंकी तक पहुंच गई। सोलंकी ने माहौल को देखते हुए घोषणा रोक दी। बताते हैं कि गेंद अब उनके ही पाले में है कि किसको महामंत्री बनाया जाए और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों की फेहरिस्त में कुछ नाम विवादित भी है।