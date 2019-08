इंदौर. शहर के अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग तैराक सतेंद्र सिंह लोहिया ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। सतेंद्र ने अपने साथियों यानि भारत की पैरा स्विमिंग टीम के साथ मिलकर अमरीका की 34 किमी लंबी कैटलीना चैनल को 11 घंटे 34 मिनट में पार कर नया एशियन रिकॉर्ड बनाया है। सत्येंद्र इतने कम समय में इस चैनल को पार करने वाले एशिया में वे पहले दिव्यांग तैराक बन गए है।

I m very proud of to share with that the Indian Para Relay Team including successfully crossed the Catalina Channel with the timing of 11 hours 34 minutes today also set up asian record@OfficeOfKNath @pnarahari @jitupatwari @KirenRijiju @DSYWMP @narendramodi @asianparalympic pic.twitter.com/9TAcEam3zB