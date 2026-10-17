Narayan Sai : तथाकथित संत आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह अभी पैरोल पर जेल से बाहर है। आसाराम को दिल का दौरा पड़ा है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसका बेटा नारायण साईं भी गुजरात की जेल में बंद है। उसे भी दुष्कर्म मामले में सजा मिली है। 7 साल पहले जब कोर्ट ने नारायण साईं को मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास का दंड दिया तो उसकी पत्नी जानकी उर्फ शिल्पी हरपलानी ने बहुत खुशी जाहिर की थी। पत्नी ने उसे अय्याश और व्यभिचारी बताते हुए कई संगीन आरोप लगाए थे। जानकी हरपलानी ने नारायण साईं को भे​ड़िया बताते हुए कहा था कि उसके कई लड़कियों से संबंध हैं। कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए।