MP में ‘Hanuman Ansh’ मूवी को सत्ता-विपक्ष दल के विधायकों ने की टैक्स फ्री करने की मांग

सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष से भी 'Hanuman Ansh' को टैक्स करने की मांग सरकार से कर रहा है। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखाकर कहा कि- 'हनुमान अंश' वर्तमान में जनमानस के आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है। यह फिल्म समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने, युवा पीढ़ी को अपनी गौरवशाली संस्कृति से जोड़ने तथा राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ करने में अत्यंत मददगार साबित हो रही है। विधायक ने आगे लिखा कि मेरा सीएम से अनुरोध है कि इस गरिमामयी फिल्म 'Hanuman Ansh" को संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में अविलंब मनोरंजन कर मुक्त (Tax Free) घोषित करने किया जाए।