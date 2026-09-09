1 लाख पंजीयन के बाद भी राहुल गांधी के कार्यक्रम पर संशय, इंदौर प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी

Rahul Gandhi : इंदौर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने 1 लाख पंजीयन का दावा किया है। पार्टी नेता जहां इसका जश्न मना रहे हैं वहीं 19 सितंबर को प्रस्तावित इस कार्यक्रम की जगह अब तक तय नहीं हो पाई है। नगर निगम ने नेहरू स्टेडियम के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया है, वहीं रीजनल पार्क के सामने की जमीन के लिए कांग्रेस के आवेदन पर आइडीए ने पुलिस से अभिमत मांगा है। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कार्यक्रम की अनुमति में लगातार अड़चनें डाली जा रही हैं। बुधवार को प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए जगह देने से 10 दिनों से आनाकानी की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से आज हर हाल में जमीन देने का आग्रह किया है।