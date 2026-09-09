इंदौर में बिगड़े हालात, लोगों की भीड़ ने एडिशनल डीसीपी को जमीन पर गिराया

कार्रवाई शुरु होते ही प्रभावितोें ने विरोध करना चालू कर दिया। भीड़ का गुस्सा लगातार बढ़ते गया। अधिकारियों से वाद विवाद पर पुलिस ने लोगों को खदेड़ने की कोेशिश की। इसी दौरान ने भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल को धक्का दे दिया। धक्का लगते ही वे जमीन पर गिर पड़े। एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल के गिरते ही पुलिसकर्मियों ने कुछ युवकों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि 5-6 युवकों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें रावजी बाजार थाने भेजा है जहां पूछताछ की जा रही है।