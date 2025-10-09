Breaking: मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 4 की मौत, 2 जिंदा जले

इंदौरमें हुए इस हादसे में टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन में तुरंत आग लग गई। लपटों ने पूरी वैन को घेर लिया। राहगीरों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी, तब तक वैन सवार दो लोग जल चुके थे। पुलिस के मुताबिक, कार सवार रविंद्र पिता लक्ष्मण निवासी धामनोद, वैन सवार पलक पिता अशोक (34) निवासी मानपुर और कमलेश पिता मोहन गुर्जर (18) निवासी मानपुर की मौत हुई है। एक अन्य युवक की भी मौत हो गई, शिनाख्त नहीं हो सकी है। तीन गंभीर घायल महू अस्पताल में भर्ती हैं।