Breaking: मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 4 की मौत, 2 जिंदा जले

Indore Accident मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर सुलगती वैन।
Indore Accident: इंदौर जिले के बडगोंदा थाना क्षेत्र के नांदेड़ ब्रिज पर बुधवार देर रात तेज रतार ने चार जिंदगियां छीन लीं। मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर वैन और कार में टक्कर के बाद वैन में आग लग गई। दो लोग जिंदा जल गए। हादसे में अन्य दो की मौत हुई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं। थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने बताया कि घटना करीब 11 बजे की है। मानपुर से महू की ओर जा रही एक कार डिवाइडर पार कर सामने से आ रही वैन पर पलट गई।
इंदौरमें हुए इस हादसे में टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन में तुरंत आग लग गई। लपटों ने पूरी वैन को घेर लिया। राहगीरों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी, तब तक वैन सवार दो लोग जल चुके थे। पुलिस के मुताबिक, कार सवार रविंद्र पिता लक्ष्मण निवासी धामनोद, वैन सवार पलक पिता अशोक (34) निवासी मानपुर और कमलेश पिता मोहन गुर्जर (18) निवासी मानपुर की मौत हुई है। एक अन्य युवक की भी मौत हो गई, शिनाख्त नहीं हो सकी है। तीन गंभीर घायल महू अस्पताल में भर्ती हैं।
आग इतनी भीषण थी कि दमकल को बुझाने में लंबा समय लगा। पुलिस और राहगीरों ने मिलकर घायलों को बाहर निकाला। घटनास्थल पर जली हुई वैन के अवशेष और धुएं की तेज गंध देर रात तक हवा में बनी रही। पुलिस के अनुसार, वैन गैस से संचालित होने की आशंका है।
