ओवरब्रिज बनाने IDA ने सर्वे पर खर्च कर दिए 90 लाख… सब गए बेकार, अब होगा नया सर्वे

Indore News: बीआरटीएस के साथ ही अन्य मुख्य चौराहों पर लगातार ट्रैफिक जाम से शहरवासी हलाकान है। प्रशासन ने कई चौराहों पर ओवर ब्रिज बनाने की प्लानिंग तो कर दी, लेकिन उस पर काम ही शुरू नहीं हो पाया। आइडीए ने करीब 90 लाख रुपए खर्च कर बीआरटीएस और एबी रोड के 9 चौराहों पर ओवर ब्रिज बनाने का फिजिबिलिटी सर्वे कराया था। सड़क सुरक्षा समिति ने अनुमोदन भी किया, लेकिन अब यह सर्वे किसी काम का नहीं है, क्योंकि बीआरटीएस कॉरिडोर टूटने के फैसले के कारण पुराने सर्वे को होल्ड कर दिया गया है। कॉरिडोर टूटने के बाद नया सर्वे होगा, जिसमें ओवर ब्रिज की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। ऐसे में फिर लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे।