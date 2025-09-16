इंदौर सड़क हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया शोक, दिए जांच के आदेश

Indore Road Accident: पश्चिमी इंदौर के वीआइपी रोड पर सोमवार शाम नशेड़ी ट्रक ड्राइवर ने लगभग दो किलोमीटर तक कोहराम मचाया। नो एंट्री में घुसे बेलगाम ट्रक ने एरोड्रम रोड पर कई वाहनों को टक्कर मारी। दो लोगों को रौंद दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 14 लोग जखमी हो गए। इस भीषण हादसे से चिंतित हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने शोक जताया है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने दुर्घटना पर दु:ख जताते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को इंदौर भेजा है। रात 11 बजे से पहले शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है।
ट्रक चालक ने कालानी नगर चौराहे से लोगों को टक्कर मार रौंदना शुरू किया। लोग कुछ समझ पाते इतने में चालक ने ट्रक रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। चीख-पुकार मचती गई और चालक ट्रक दौड़ाता रहा। कार, ऑटो, दोपहिया वाहनों को टक्कर मारी। कई लोग ट्रक के पहियों की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गए। हादसा ऐसा था कि लोगों के हाथ-पैर तक कट गए थे। कराहते हुए तड़पते रहे।
एक किमी बाद रामचंद्र नगर चौराहे पर भी ट्रक चालक नहीं रुका। बाइक वाले को टक्कर मारी। वह अगले हिस्से में बाइक सहित फंस गया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी ने देखा कि ट्रक एक किमी तक बाइक को रगड़ते हुए ले गया। ट्रक वाले ने इस बीच दर्जनों वाहन को टक्कर मारी।
बड़ा गणपति चौराहे पर पुलिसकर्मी ने लापरवाह चालक को पत्थर मारा। तब कहीं उसने ब्रेक लगाए। इस दौरान बाइक में आग लग गई। चपेट में ट्रक का अगला हिस्सा आ गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। रात 11 बजे तक मार्ग पर अफरा-तफरी मची रही।
पुलिस के मुताबिकइंदौरमें हुए इस हादसे में दो की मौत हुई है। इनमें 50 वर्षीय लक्ष्मीकांत सोनी और एक अन्य शामिल हैं। सोनी निजी कॉलेज में प्रोफेसर थे। ट्रक की चपेट में 16 लोग आए। ट्रैफिक पुलिसकर्मी पंकज यादव के अनुसार पत्थर नहीं मारता तो बड़ा गणपति चौराहे पर 30-40 लोग चपेट में आ जाते।