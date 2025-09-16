Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

इंदौर सड़क हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया शोक, दिए जांच के आदेश

Indore Road Accident: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भीषण सड़क हादसा, सीएम डॉ. मोहन यादव ने देर रात जताया दुख, एक्स पर शेयर की पोस्ट...

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 16, 2025

Indore road Accident
Indore road Accident: भीषण हादसे पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने जताया दुख, दिए जांच के आदेश (फोटो: सोशल मीडिया)

Indore Road Accident: पश्चिमी इंदौर के वीआइपी रोड पर सोमवार शाम नशेड़ी ट्रक ड्राइवर ने लगभग दो किलोमीटर तक कोहराम मचाया। नो एंट्री में घुसे बेलगाम ट्रक ने एरोड्रम रोड पर कई वाहनों को टक्कर मारी। दो लोगों को रौंद दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 14 लोग जखमी हो गए। इस भीषण हादसे से चिंतित हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने शोक जताया है।

देर रात 10 बजे X पर शेयर की पोस्ट

सीएम ने दिए जांच के आदेश

सीएम डॉ. मोहन यादव ने दुर्घटना पर दु:ख जताते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को इंदौर भेजा है। रात 11 बजे से पहले शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है।

किसी के हाथ-पैर कटे, किसी की गई जान

ट्रक चालक ने कालानी नगर चौराहे से लोगों को टक्कर मार रौंदना शुरू किया। लोग कुछ समझ पाते इतने में चालक ने ट्रक रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। चीख-पुकार मचती गई और चालक ट्रक दौड़ाता रहा। कार, ऑटो, दोपहिया वाहनों को टक्कर मारी। कई लोग ट्रक के पहियों की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गए। हादसा ऐसा था कि लोगों के हाथ-पैर तक कट गए थे। कराहते हुए तड़पते रहे।

बाइक सवार को घसीटा

एक किमी बाद रामचंद्र नगर चौराहे पर भी ट्रक चालक नहीं रुका। बाइक वाले को टक्कर मारी। वह अगले हिस्से में बाइक सहित फंस गया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी ने देखा कि ट्रक एक किमी तक बाइक को रगड़ते हुए ले गया। ट्रक वाले ने इस बीच दर्जनों वाहन को टक्कर मारी।

बड़ा गणपति चौराहे पर पुलिसकर्मी ने लापरवाह चालक को पत्थर मारा। तब कहीं उसने ब्रेक लगाए। इस दौरान बाइक में आग लग गई। चपेट में ट्रक का अगला हिस्सा आ गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। रात 11 बजे तक मार्ग पर अफरा-तफरी मची रही।

उमंग सिंघार ने भी किया ट्वीट

हादसे में अब तक दो की मौत, एक प्रॉफेसर की भी गई जान

पुलिस के मुताबिकइंदौरमें हुए इस हादसे में दो की मौत हुई है। इनमें 50 वर्षीय लक्ष्मीकांत सोनी और एक अन्य शामिल हैं। सोनी निजी कॉलेज में प्रोफेसर थे। ट्रक की चपेट में 16 लोग आए। ट्रैफिक पुलिसकर्मी पंकज यादव के अनुसार पत्थर नहीं मारता तो बड़ा गणपति चौराहे पर 30-40 लोग चपेट में आ जाते।

