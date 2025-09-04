चूहों के कुतरने के बाद दो नवजातों की मौत पर सीएम ने लिया एक्शन, दे दिए आदेश

एक सप्ताह पहले भर्ती हुई देवास जिले की नवजात की मौत के बाद प्रबंधन ने माता-पिता को बिना पोस्टमार्टम ही बच्चा सौंप दिया। परिजन शव ले गए, तब प्रबंधन ने मौत की सूचना दी। इस मौत पर भी प्रबंधन ने पुराना राग अलापा। जिम्मेदारों ने कहा, मौत चूहे के काटने से नहीं हुई है। बच्ची गंभीर स्थिति में भर्ती हुई थी। उसकी आंत उलझी हुई थी। इस बीच, प्रबंधन ने तर्क दिया कि मंगलवार को धार जिले के गढ़ा गांव के जिस नवजात की मौत हुई। उसके पोस्टमार्टम में मल्टीपल ऑर्गन फेल पाए गए। पहले से सेप्टिसिस भी था। वहीं देवास वाली बच्ची के परिजन ने पोस्टमार्टम से मना किया, इसलिए पीएम नहीं किया। प्रबंधन ने मौत का कारण आंत उलझने को ही बताया।