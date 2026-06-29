इंदौर में सामने आया ‘संपत्तिकर नामांतरण’ घोटाला, अब IP एड्रेस से होगी जांच

property tax indore: एमपी के इंदौर शहर में नगर निगम के राजस्व विभाग में नोटरी के आधार पर करीब 343 संपत्तिकर खातों का नामांतरण करने का घोटाला सामने आया है। इस मामले की तह तक जांच करने के लिए निगमायुक्त ने जहां तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है। कमेटी आज से जांच शुरू करेगी और जिन कंम्प्यूटर्स से सारा खेल किया गया है, उनके आइपी एड्रेस से घोटालेबाजों को पकड़ा जाएगा। इधर, कांग्रेस आज निगमायुक्त को घोटाले में शामिल अफसरों को सस्पेंड करने के की मांग को लेकर ज्ञापन देने जा रही है। इसके साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मामले की संपूर्ण जांच के लिए निगमायुक्त को पत्र लिखने जा रहे हैं।