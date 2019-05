IPL 12 : अब वीरेंद्र सहवाग ने खिलाड़ियों दी देसी नामों वाली उपाधि, देसी नामों से सजे इन अवॉर्ड्स पर लोग ले रहे हैं मजे

नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 12वां सीजन अब समाप्त हो चुका है। विजेता टीम से लेकर कई खिलाड़ियों पर इनामों और उपाधियों की बारिश हुई है। जैसे मैन ऑफ द मैच, इमर्जिंग प्लेयर, मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर, ऑरेंज, पर्पल कैप आदि। इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी मजाकिया अंदाज कई रोचक अवॉर्ड्स की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट पर की है। अपने अवॉर्ड्स में उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर कई खिलाड़ियों को देसी नामों से सजी कई दिलचस्प उपाधि दी है। इस पर लोग वीरेंद्र सहवाग के सेंस ऑफ ह्युमर की तारीफ कर रहे हैं और खूब मजे ले रहे हैं।

धोनी, बुमराह समेत कई खिलाड़ियों को दी उपाधि

वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इन उपाधियों की घोषणा करते हुए लिखा है- सच में आईपीएल का मौजूदा सीजन शानदार रहा और इसकी समाप्ति पर यह रहे वीरू-घरेलू अवॉर्ड।

सिलबट्टा : अपने अवॉर्ड की शुरुआत उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत से की है। उन्हें सिलबट्टा अवॉर्ड से नवाजा है। यह अवॉर्ड क्यों दिया, इसके बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है कि अच्छे-अच्छे गेंदबाजों को पीसकर चटनी बनाने के लिए। बता दें कि सिलबट्टा पर मसाला, चटनी आदि पीसी जाती है।

पटकुन्ना : यह अवॉर्ड उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर के आंद्रे रसेल को दिया है। यह उपाधि उन्होंने रसेल को इसलिए दी है, क्योंकि इस आईपीएल में उन्होंने सभी गेंदबाजों को पटक-पटक कर धोया है।

टॉर्च लाइट : यह वीरू-घरेलू अवॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खाते में गया है। उन्हें सीएसके की टीम को रोशनी दिखाने के लिए यह उपाधि दी गई है।

पुरानी जींस : वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर इमरान ताहिर को पुरानी जींस के खिताब से नवाजा है। इमरान ताहिर ने इस आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। इसलिए इस अवॉर्ड के साथ उन्होंने लिखा है- पुराना है, लेकिन ताजा।

इनमे नाम भी हैं ट्वीट में

इसी ट्वीट सीरीज में उन्होंने इन खिलाड़ियों के अलावा कुछ और नाम भी लिखे हैं। उन्हें भी उन्होंने मजेदार विशेषणों से नवाजा है।

दबाव में भी बेहद शांत रहने के लिए मुंबई इंडियंस के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 'बर्फ सिल्ली' की उपाधि दी है तो हर हाल में विकेट निकाल लेने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज कगिसो रबाडा को 'टुल्लू पम्प' अवॉर्ड से नवाजा है। सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को किसी भी विकेट और परिस्थिति में रन बनाने के कारण 'जूस मशीन' कहा है तो मुंबई इंडियंस के आलराउंडर हार्दिक पांड्या को 'मसलदानी' करार दिया। दिल्ली कैपिटल्स के वरिष्ठ गेंदबाज अमित मिश्रा को 'मिश्रा जी' लिखकर उन्हें 'ट्रैफिक चालान' का खिताब दिया है।

A truly great season of @IPL comes to an end and #ViruGhareluAwards is here.



