दिल्ली की जीत और वार्नर पॉवेल की पारी के बाद ट्विटर पर आई, मीम्स की बाढ़

टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने TOP 3 बल्लेबाज
दिल्ली हैदराबाद के खिलाफ इस जीत के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई है अंक तालिका में दिल्ली के 10 मैचों में पांच जीत व पांच हार के साथ 10 अंक हैं। वहीं हैदराबाद के भी इतने मैचों में इतने ही अंक हैं। लेकिन दिल्ली बेहतर रन रेट के कारण हैदराबाद से ऊपर है। दिल्ली की जीत के बाद ट्विटर पर फैंस मजेदार रिएक्शन देख रहे हैं।
दिल्ली के फैंस के कलेजे को आज ठंडक मिली होगी
आज वार्नर हैदराबाद के लिए तूफ़ान साबित हुए
Kaleje ko thandak 😌#IPLT20 #ipl2022 #ipl #DCvsSRH #SRHvsDC #DavidWarner #RishabhPant pic.twitter.com/oFYqPDja9Q— SportsOnly (@SportsOnlyOG) May 5, 2022
आईपीएल 2021 में वार्नर पानी पिला रहे थे, आज उन्होंने हैदराबाद को पानी पिला दिया
#Warner vs #Srh 😜#davidwarner #Sunrisers#Dcvssrh #Thebigbull— MemesMaaLokam 😜 (@Nb4Ea) May 5, 2022
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आज हैदराबाद की तरफ से सिर्फ निकोलस पूरन ने ही रन बनाए, बाकि सभी तो जोकर थे शायद
THE REDEMPTION IS WELL AND TRULY COMPLETE#DCvsSRH pic.twitter.com/VWhrYzmRRq— King 👑 (@kingsoham1706) May 5, 2022
झुकेगा नहीं मैं
Nicholas Pooran in SRH batting lineup : #DCvsSRH pic.twitter.com/1gMrS50xTu— A (@AppeFizzz) May 5, 2022
This pic of @davidwarner31 says all to @SunRisers team & fans..😍😅😅#DCvsSRH #Warner #SRHvsDC pic.twitter.com/8GNSm26jtS— Azaad Khayal (@AzadKhayali) May 5, 2022