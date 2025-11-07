3 दिन की बच्ची के दिल में छेद, एयरलिफ्ट किया, मुंबई में इलाज शुरू

जानकारी के अनुसार एक परिवार में जुड़वा बच्चे हुए। बेटा पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन जन्म लेते ही बेटी की हालत बिगड़ गई। जांच में पता चला कि बच्ची का हृदय सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सिहोरा के दाहिया परिवार ने प्रसव पीड़ा होने पर बहू शशि को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बेटा स्वस्थ निकला, लेकिन बेटी की स्थिति गंभीर थी।