3 दिन की बच्ची के दिल में छेद, एयरलिफ्ट किया, मुंबई में इलाज शुरू

Jabalpur news three days new born airlifted jabalpur to mumbai heart treatment (फोटो: पत्रिका)
MP News: दिल में छेद की बीमारी से पीड़ित तीन दिन की नवजात बच्ची को उपचार के लिए एयर एंबुलेंस से मुंबई के नारायणा अस्पताल भेजा गया है। एयर एंबुलेंस से भेजी जाने वाली यह सबसे कम उम्र की बच्ची बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार एक परिवार में जुड़वा बच्चे हुए। बेटा पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन जन्म लेते ही बेटी की हालत बिगड़ गई। जांच में पता चला कि बच्ची का हृदय सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सिहोरा के दाहिया परिवार ने प्रसव पीड़ा होने पर बहू शशि को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बेटा स्वस्थ निकला, लेकिन बेटी की स्थिति गंभीर थी।
जांच में उसके दिल में छेद पाया गया। यह खबर सुनते ही परिवार चिंतित हो गया और जुड़वा बच्चों के जन्म की खुशी पलभर में काफूर हो गई।
चूंकि माता-पिता आयुष्मान कार्डधारी हैं, इसलिए उन्हें पीएमश्री एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके बाद बच्ची को एयर एंबुलेंस के माध्यम से मुंबई के नारायणा अस्पताल भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और उसकी स्थिति की जानकारी समय-समय पर दी जाएगी।
