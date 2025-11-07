पुलिस बनकर घूम रहे थे तस्कर, लाल-नीली बत्ती और सायरन लगी स्कॉर्पियो से मिला 5.66 लाख का गांजा

पुलिस की स्कॉर्पियो से गांजा बरामद (photo source- Patrika)
CG News: नगरनार पुलिस ने एक ऐसी स्कॉर्पियो जब्त की है जो पूरी तरह पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी जैसी दिख रही थी। गाड़ी में लाल-नीली बत्ती, सायरन और आगे-पीछे “पुलिस” लिखा हुआ था। जांच में पता चला कि इस नकली पुलिस वाहन का इस्तेमाल गांजा तस्करी के लिए किया जा रहा था। बता दें स्कॉर्पियो को नाकेबंदी के दौरान रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी वाहन छोड़कर जंगल में फरार हो गए।
पुलिस ने गाड़ी से करीब 56 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 5.66 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। नगरनार पुलिस ने गुरुवार को एक सफेद स्कार्पियो सीजी 04 पी डब्ल्यू 8248 वाहन से 5.66 लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है।
यह वाहन किसी पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की तरह तैयार किया गया था, जिसमें लाल-नीली बत्ती, सायरन और आगे-पीछे बाकायदा पुलिस लिखा हुआ था। नगरनार थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि ओडिशा से जगदलपुर की ओर गांजा तस्करी की सूचना पर ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास नाकेबंदी की गई थी। कुछ देर बाद सफेद स्कार्पियो दिखाई दी।
CG News: नाके पर पुलिस की मौजूदगी देख कर चालक और उसका साथी वाहन को कुछ दूर खड़ा कर जंगल की ओर फरार हो गए। पुलिस टीम ने जब वाहन की तलाशी ली तो पीछे की सीट के नीचे छिपाकर रखे 56.605 किलो गांजा बरामद हुए, जिसकी बाजार कीमत करीब 5,66,000 रुपए आंकी गई है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए स्कार्पियो को पुलिस पेट्रोलिंग वाहन का रूप दे रखा था। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज तलाश तेज कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग