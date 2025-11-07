पुलिस बनकर घूम रहे थे तस्कर, लाल-नीली बत्ती और सायरन लगी स्कॉर्पियो से मिला 5.66 लाख का गांजा

CG News: नाके पर पुलिस की मौजूदगी देख कर चालक और उसका साथी वाहन को कुछ दूर खड़ा कर जंगल की ओर फरार हो गए। पुलिस टीम ने जब वाहन की तलाशी ली तो पीछे की सीट के नीचे छिपाकर रखे 56.605 किलो गांजा बरामद हुए, जिसकी बाजार कीमत करीब 5,66,000 रुपए आंकी गई है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए स्कार्पियो को पुलिस पेट्रोलिंग वाहन का रूप दे रखा था। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज तलाश तेज कर दी है।