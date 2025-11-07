Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

पुलिस बनकर घूम रहे थे तस्कर, लाल-नीली बत्ती और सायरन लगी स्कॉर्पियो से मिला 5.66 लाख का गांजा

CG News: नगरनार पुलिस ने लालबत्ती लगी स्कॉर्पियो से 56 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी पुलिस बनकर गांजा तस्करी कर रहे थे।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 07, 2025

पुलिस की स्कॉर्पियो से गांजा बरामद (photo source- Patrika)

पुलिस की स्कॉर्पियो से गांजा बरामद (photo source- Patrika)

CG News: नगरनार पुलिस ने एक ऐसी स्कॉर्पियो जब्त की है जो पूरी तरह पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी जैसी दिख रही थी। गाड़ी में लाल-नीली बत्ती, सायरन और आगे-पीछे “पुलिस” लिखा हुआ था। जांच में पता चला कि इस नकली पुलिस वाहन का इस्तेमाल गांजा तस्करी के लिए किया जा रहा था। बता दें स्कॉर्पियो को नाकेबंदी के दौरान रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी वाहन छोड़कर जंगल में फरार हो गए।

CG News: ऐसे हुआ मामले का खुलासा

पुलिस ने गाड़ी से करीब 56 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 5.66 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। नगरनार पुलिस ने गुरुवार को एक सफेद स्कार्पियो सीजी 04 पी डब्ल्यू 8248 वाहन से 5.66 लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है।

यह वाहन किसी पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की तरह तैयार किया गया था, जिसमें लाल-नीली बत्ती, सायरन और आगे-पीछे बाकायदा पुलिस लिखा हुआ था। नगरनार थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि ओडिशा से जगदलपुर की ओर गांजा तस्करी की सूचना पर ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास नाकेबंदी की गई थी। कुछ देर बाद सफेद स्कार्पियो दिखाई दी।

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

CG News: नाके पर पुलिस की मौजूदगी देख कर चालक और उसका साथी वाहन को कुछ दूर खड़ा कर जंगल की ओर फरार हो गए। पुलिस टीम ने जब वाहन की तलाशी ली तो पीछे की सीट के नीचे छिपाकर रखे 56.605 किलो गांजा बरामद हुए, जिसकी बाजार कीमत करीब 5,66,000 रुपए आंकी गई है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए स्कार्पियो को पुलिस पेट्रोलिंग वाहन का रूप दे रखा था। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज तलाश तेज कर दी है।

ये भी पढ़ें

Hemp smugglers arrested: Video: लग्जरी कार में भरा था 12 लाख का गांजा, आबकारी उडऩदस्ता टीम ने पीछा कर 2 तस्करों को दबोचा
अंबिकापुर
Hemp smugglers arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 12:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / पुलिस बनकर घूम रहे थे तस्कर, लाल-नीली बत्ती और सायरन लगी स्कॉर्पियो से मिला 5.66 लाख का गांजा

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धान खरीदी से पहले कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, समितियों में लटके ताले

धान खरीदी की तैयारी पर पड़ा असर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

धान खरीदी में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, जिला स्तर पर तैयार हुआ इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर

धान खरीदी होगी पारदर्शी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: खुले में पशु छोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने जारी किए ये सख्त निर्देश

अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा मवेशी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Kutumsar Cave: कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, बेरोजगारों को मिल रहा रोजगार

कांगेर घाटी नेशनल पार्क (photo source- Patrika)
जगदलपुर

पत्रिका की खबर का असर! घायल खिलाड़ी को मिली राहत, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर लौटाई गई इलाज की राशि

पत्रिका की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री का दखल (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.