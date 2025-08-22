CG News: एनिमल लवर्स का मार्च.. स्ट्रीट डॉग्स के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ उठाई आवाज

शहर ने पहली बार ऐसी रैली देखी जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल था और वह बेजुबानों की आवाज उठा रहा था। इस रैली का उद्देश्य बेजुबान जानवरों के लिए इंसानियत की आवाज बुलंद करना रहा। मार्च की शुरुआत शाम ६ बजे बजे गढक़लेवा शहीद पार्क चौपाटी से की गई। समापन सिरहासार चौक पर किया गया। इस मार्च में युवा, महिलाएं, बुजुुर्ग, बच्चे—हर वर्ग के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी विरोध किया गया जिसमें डॉग्स को शेल्टर में डालने की बात कही गई है।