जिला सहकारी बैंक के 29 कर्मी फिर बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज, जानें पूरा मामला…

जांच और सुनवाई के बाद बैंक के स्टाफ कमेटी के निर्णय अनुसार 1 शाखा प्रबंधक 4 सहायक लेखापाल 8 पर्यवेक्षक 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधकों सहित कुल 29 कर्मचारियों को पुन: सेवा से पृथक किया गया। पूर्व में हुई बर्खास्तगी को उपरोक्त कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को प्रकरण खारिज कर दिया था। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने दोबारा उक्त कर्मियों को बर्खास्त किया है।