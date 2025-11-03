बिहार से सबक लेकर बदला सिस्टम, अब आसान होगी बस्तर में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया

अगर किसी के फार्म से मिलान के बाद दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी तो एक महीने के भीतर उससे आधार कार्ड समेत अन्य 12 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज मांगा जाएगा। निर्वाचन आयोग लगातार स्पष्ट कर रहा है और दावा कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को इस प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्र हरिस एस ने भी कहा है कि जिले में 5 से 6 प्रतिशत लोगों को ही दस्तावेज देने की जरूरत होगी।