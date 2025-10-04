CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी…

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के बस्तर क्षेत्र में लगातार भारी बारिश और किरंदुल-कोतवालसा व कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइनों पर बोल्डर गिरने के कारण वाल्टेयर डिवीजन की ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई ट्रेनें रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट या पुनर्निर्धारित की गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।