Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी…

CG Train Cancelled: जगदलपुर जिले के बस्तर क्षेत्र में लगातार भारी बारिश और किरंदुल-कोतवालसा व कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइनों पर बोल्डर गिरने के कारण वाल्टेयर डिवीजन की ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

less than 1 minute read

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 04, 2025

CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी...(photo-patrika)

CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी...(photo-patrika)

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के बस्तर क्षेत्र में लगातार भारी बारिश और किरंदुल-कोतवालसा व कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइनों पर बोल्डर गिरने के कारण वाल्टेयर डिवीजन की ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई ट्रेनें रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट या पुनर्निर्धारित की गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

CG Train Cancelled: भारी बारिश की वजह दिक्कत बढ़ी

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक पर गिरे बोल्डरों को हटाने और मरम्मत कार्य के लिए टीमें तैनात की गई हैं। उम्मीद है कि शनिवार से रेल सेवाएं सामान्य हो सकती हैं। रेलवे प्रशासन ने बताया कि ट्रेन संख्या 18515 (विशाखापत्तनम-किरंदुल नाइट एक्सप्रेस) 02 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन पूरी तरह रद्द कर दी गई।

वहीं ट्रेन संख्या 18516 (किरंदुल-विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस) 3 अक्टूबर को किरंदुल से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन रद्द कर दी गई है। मालूम हो कि ट्रेन संख्या 18516 (किरंदुल-विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस) 02 अक्टूबर को किरंदुल से चलने वाली यह ट्रेन कोरापुट तक ही संचालित होगी।

ट्रेनें 5 घंटे तक देरी से हुई रवाना

ट्रेन संख्या 18447 (भुवनेश्वर न्यू-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस) 03 अक्टूबर यानी शुक्रवार को भुवनेश्वर से निर्धारित समय 19.35 बजे के बजाय 23.00 बजे प्रस्थान करी। इसी तरह ट्रेन संख्या 18006 (जगदलपुर-हावड़ा समलेश्वरी एक्सप्रेस) 3 अक्टूबर को जगदलपुर से निर्धारित समय 05.30 बजे के बजाय 10.30 बजे रवाना हुई, यानी 5 घंटे की देरी से रवाना हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 12:53 pm

Published on:

04 Oct 2025 12:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने ही उठा ली फावड़ा-तगाड़ी, दो दिन में बना दी पुलिया, जानें पूरी खबर…

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने ही उठा ली फावड़ा-तगाड़ी, दो दिन में बना दी पुलिया, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)
जगदलपुर

Amit Shah visit CG: अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा! बस्तर दशहरा में होंगे शामिल, जानें पूरा शेड्यूल…

Amit Shah visit CG: अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा! बस्तर दशहरा में होंगे शामिल, जानें पूरा शेड्यूल...(photo-patrika)
जगदलपुर

एक क्लिक में जानें वस्तुओं के घटे दाम..! सरकार ने GST पोर्टल किया जारी, इस तरह करें पोर्टल का इस्तेमाल…

एक क्लिक में जानें वस्तुओं के घटे दाम(photo-patrika)
जगदलपुर

आदिवासी किसान की ‘PM किसान निधि’ खाते से राशि पार, ऑपरेटर बोले- समाधान में 15 दिन लगेंगे…

आदिवासी किसान की 'PM किसान निधि’ खाते से राशि पार, ऑपरेटर बोले- समाधान में 15 दिन लगेंगे...(photo-patrika)
जगदलपुर

नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह के दौरे से पहले टूटा रिकॉर्ड, फोर्स के निशाने पर अब टॉप लीडर…

नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह(photo-patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.