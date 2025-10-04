CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी...(photo-patrika)
CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के बस्तर क्षेत्र में लगातार भारी बारिश और किरंदुल-कोतवालसा व कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइनों पर बोल्डर गिरने के कारण वाल्टेयर डिवीजन की ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई ट्रेनें रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट या पुनर्निर्धारित की गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक पर गिरे बोल्डरों को हटाने और मरम्मत कार्य के लिए टीमें तैनात की गई हैं। उम्मीद है कि शनिवार से रेल सेवाएं सामान्य हो सकती हैं। रेलवे प्रशासन ने बताया कि ट्रेन संख्या 18515 (विशाखापत्तनम-किरंदुल नाइट एक्सप्रेस) 02 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन पूरी तरह रद्द कर दी गई।
वहीं ट्रेन संख्या 18516 (किरंदुल-विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस) 3 अक्टूबर को किरंदुल से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन रद्द कर दी गई है। मालूम हो कि ट्रेन संख्या 18516 (किरंदुल-विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस) 02 अक्टूबर को किरंदुल से चलने वाली यह ट्रेन कोरापुट तक ही संचालित होगी।
ट्रेन संख्या 18447 (भुवनेश्वर न्यू-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस) 03 अक्टूबर यानी शुक्रवार को भुवनेश्वर से निर्धारित समय 19.35 बजे के बजाय 23.00 बजे प्रस्थान करी। इसी तरह ट्रेन संख्या 18006 (जगदलपुर-हावड़ा समलेश्वरी एक्सप्रेस) 3 अक्टूबर को जगदलपुर से निर्धारित समय 05.30 बजे के बजाय 10.30 बजे रवाना हुई, यानी 5 घंटे की देरी से रवाना हुई।
