Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Chemicals in green vegetables: मटर, लौकी-भिंडी में केमिकल की भरमार, रोजाना ज़हर खा रहे लोग, फिर भी नहीं हो रही जांच

Chemicals in green vegetables: मटर, लौकी और भिंडी जैसी सब्जियों को कृत्रिम रंग और रसायनों से चमकदार बनाया जा रहा है, जो सेहत के लिए खतरा है।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 20, 2025

हरी सब्जियों में केमिकल से सेहत पर सीधा असर (photo source- Patrika)

हरी सब्जियों में केमिकल से सेहत पर सीधा असर (photo source- Patrika)

Chemicals in green vegetables: सर्दियों की शुरुआत के साथ बाजार में ताजी मटर की आवक बढ़ गई है। बाजार में इन सब्जियों को लेकर खरीदार खासे उत्साहित हैं। लेकिन सब्जियों में केमिकल मिलावट का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। बाजार में हरे रंग की कृत्रिम मिलावट से सब्जियों को चमकदार दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

यही नहीं, लौकी, भिंडी सहित कई हरी सब्जियों पर कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। शहर में बढ़ते रासायनिक प्रयोग के बीच प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है।

Chemicals in green vegetables: केमिकल का छिड़काव खतरनाक

विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में बिक रही कई सब्जियों पर फफूंदनाशक और ग्रोथ केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे वे देखने में ताज़ी लगें, लेकिन इनके लगातार सेवन से लीवर, किडनी और हार्मोनल समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग बढ़ रही है, लेकिन उपलब्धता अभी भी सीमित है। लोगों और किसानों के बीच जैविक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाकर ही इस खतरे को कम किया जा सकता है।

Chemicals in green vegetables: कृषि विशेषज्ञों की सलाह

चमकीले गहरे हरे रंग की सब्जियों से बचें।

सब्जियों को गर्म पानी से धोकर उपयोग करें।

विश्वसनीय किसानों या ऑर्गेनिक स्टॉल से ही सामान खरीदें।

ये भी पढ़ें

Crime news: Video: महिला की दुकान में घुसकर पिटाई, सडक़ पर फेंकी सब्जियां, 4 साल पहले बेटे की हुई थी हत्या, 10 युवकों पर अपराध दर्ज
अंबिकापुर
Crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 03:26 pm

Published on:

20 Nov 2025 03:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Chemicals in green vegetables: मटर, लौकी-भिंडी में केमिकल की भरमार, रोजाना ज़हर खा रहे लोग, फिर भी नहीं हो रही जांच

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Vasectomy Fortnight: 21 नवंबर से जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू, मोबाइल व मीडिया प्रचार वैन से होगा जनजागरण

पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 21 नवंबर से शुरू (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bastar Tourism: बस्तर पर्यटन में दिखने लगी रौनक! क्रिसमस-न्यू ईयर के लिए होटल-रिसॉर्ट में बुकिंग तेज

नए साल पर पर्यटन में उड़ान भरने को तैयार बस्तर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

हिड़मा के बाद अब शीर्ष माओवादी नेता ‘देवजी’ के मारे जाने की सूचना, अब कौन-कौन टॉप कमांडर हैं जिंदा, ये है नाम

कौन है शीर्ष नक्सली नेता जो जिंदा बचे? (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर

Madvi Hidma: 300 जवानों की हत्या और दो दर्जन बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था हिड़मा, 31 ग्रामीणों को भी जिंदा जलाया… जानें पूरी कहानी

हिड़मा का खूनी सफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर

CG Naxal Encounter: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, हिडमा के बाद अब देवजी ढेर, डेढ़ करोड़ का था ईनाम

CG Naxal Encounter: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, हिडमा के बाद अब देवजी ढेर, डेढ़ करोड़ का था ईनाम
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.