Chemicals in green vegetables: मटर, लौकी-भिंडी में केमिकल की भरमार, रोजाना ज़हर खा रहे लोग, फिर भी नहीं हो रही जांच

विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में बिक रही कई सब्जियों पर फफूंदनाशक और ग्रोथ केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे वे देखने में ताज़ी लगें, लेकिन इनके लगातार सेवन से लीवर, किडनी और हार्मोनल समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग बढ़ रही है, लेकिन उपलब्धता अभी भी सीमित है। लोगों और किसानों के बीच जैविक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाकर ही इस खतरे को कम किया जा सकता है।