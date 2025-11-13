कृषि विभाग में विवाद! महिला अधिकारी ने उपसंचालक पर लगाया शोषण और धमकी का आरोप

कलेक्टर से शिकायत करने पर उनके निर्देश के बाद जाकर मेरा वेतन तो मिल गया लेकिन प्रताड़ना कम नहीं हुई। पारिवारिक स्थिति को देखते हुए ज्वाइंट डायरेक्टर के द्वारा बलौदा से अकलतरा ब्लॉक में प्रतिनियिुक्ति में उनका ट्रांसफर अकलतरा में हुआ था लेकिन वर्तमान उप संचालक के द्वारा उनकी प्रतिनियिुक्ति को गलत ठहराते हुए मूल स्थान पर वापस लौटने दबाव बनाया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। बहरहाल मामले की शिकायत पर जिला प्रशासन ने महिला अधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराने की बात कही है।