कृषि विभाग में विवाद! महिला अधिकारी ने उपसंचालक पर लगाया शोषण और धमकी का आरोप

कृषि उपसंचालक पर महिला कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप (photo source- Patrika)
CG News: कृषि विभाग में पदस्थ एक महिला कर्मचारी ने कृषि उप संचालक जांजगीर-चांपा के ऊपर लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और वेतन रोकने और नौकरी से निकलवाने देने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारी ने 11 नवंबर को इसकी लिखित कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से करते हुए कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है।
जिले के अकलतरा ब्लॉक में पदस्थ एक महिला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने अपने लिखित शिकायत में यह आरोप लगाया है कि कृषि उप संचालक ललित मोहन भगत के द्वारा उसे 15 माह से शारीरिक व मानसिक रूप से तंग किया जा रहा है। अश्लील व आपत्तिजनक बातें करते हैं। मेरे द्वारा पूर्व में भी संचालनालय रायपुर और महिला आयोग में शिकायत की गई थी। शिकायत करने के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई। मेरा वेतन भी रोक दिया गया।
कलेक्टर से शिकायत करने पर उनके निर्देश के बाद जाकर मेरा वेतन तो मिल गया लेकिन प्रताड़ना कम नहीं हुई। पारिवारिक स्थिति को देखते हुए ज्वाइंट डायरेक्टर के द्वारा बलौदा से अकलतरा ब्लॉक में प्रतिनियिुक्ति में उनका ट्रांसफर अकलतरा में हुआ था लेकिन वर्तमान उप संचालक के द्वारा उनकी प्रतिनियिुक्ति को गलत ठहराते हुए मूल स्थान पर वापस लौटने दबाव बनाया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। बहरहाल मामले की शिकायत पर जिला प्रशासन ने महिला अधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराने की बात कही है।
CG News: इधर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को कृषि उपसंचालक ललित मोहन भगत ने पूरी तरह से निराधार बताया है। उनके मुताबिक, अकलतरा से बलौदा ब्लॉक में मूल पद पर वापस लौटने के लिए संचालक रायपुर को पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। कोई आदेश या दबाव नहीं दिया गया है। इसी बात को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। जांच टीम बनी है तो उनके समक्ष अपनी भी पूरी बात रखेंगे।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग